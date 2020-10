Club-aanwinst Lang zwaait Ajax uit: "Ik zeg het eerlijk: het is niet leuk"

"Ik zeg het je eerlijk: het is niet leuk. Ik sluit nu een groot hoofdstuk af in mijn leven. Als kleine jongen droomde ik van Ajax. Ik ben trots dat ik de eerste ploeg heb gehaald, maar er zat veel meer in."

Lang vindt niet dat hij geslaagd is in Amsterdam, maar coach Erik ten Hag maakte duidelijk dat hij niet op meer speeltijd moest rekenen. "Ik kon wachten tot Dusan Tadic niet speelde, maar ik heb de eer aan mezelf gehouden en verder gekeken. Ik vind dat ik te weinig kansen heb gehad bij Ajax."

Lang: "Ik zal jullie nooit vergeten"

Lang: "Ik moet me nog bewijzen bij Club Brugge"

Noa Lang focust zich nu volledig op een doorbraak bij Club Brugge. Met het nummer 10 op zijn rug gespeld ligt de druk meteen hoog. "Ik moet me nog bewijzen", zegt hij. "Niemand heeft garantie op speeltijd, ook de nummer 10 niet. Ik moet het laten zien."

Lang heeft ondertussen al wat opzoekwerk gedaan over zijn nieuwe werkgever. "Ik weet wel hoe groot Club Brugge is, maar ik heb toch even opgezocht hoe groot het stadion is, hoeveel landstitels de club heeft..."

Dat Club Brugge de schertsnaam "boeren" krijgt - in Nederland de bijnaam van PSV - ligt nog wat gevoelig. "Blijkbaar ben ik nu een "boer". Het zij zo", grapt hij.