"Veel spelers onder niveau bij Oranje en dan ben je heel matig ploegje"

"Neem de wedstrijd tegen Mexico, daar speelden 7 of 8 andere spelers mee en de manier van spelen was ook anders. Toen voetbalden ze met 1 controlerende middenvelder in de plaats van 2."

"Dat is typisch Nederlands", zegt Johan Boskamp. "Voor de eerste interlands weer begonnen, waren we bij wijze van spreken nog favoriet om het EK te winnen en dat is nu echt helemaal anders."

"Verwacht niet veel van match tegen Italië"

Zijn de spelers wel blij met Frank de Boer als opvolger voor Ronald Koeman? "Ik weet het eerlijk gezegd niet. Ik heb nog geen enkele speler horen zeggen of het een goede keuze is of een slechte keuze", zegt Boskamp.



"Veel spelers spelen onder hun niveau en dan ben je een heel matig ploegje. Kijk bijvoorbeeld naar Virgil Van Dijk, die haalt ook bij Liverpool zijn niveau nog niet. Depay loopt overal, maar ik zie hem zelden in de zestien meter komen. Het gaat niet lekker en dan vinden we alles weer waardeloos."



Wat verwacht Boskamp van de match tegen Italië? "Niet al te veel, want in de vorige match werden we echt weggespeeld. Als ik van die match mag uitgaan, geef ik Oranje geen schijn van een kans. Sowieso zie je in de Nations League niet echt topwedstrijden, vind ik. Het zijn veredelde oefenmatchen."