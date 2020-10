"Het enige dat speelt, is dat jullie Belgen niet meer gewoon zijn te verliezen"

Wat kan het snel gaan in het voetbal. In september was er nog geen vuiltje aan de lucht na zeges tegen Denemarken en IJsland, een maand later sluipt her en der wat negativiteit en twijfel in het hoofd van sommigen. Ook de nummer 1 plaats op de FIFA-ranking is niet meer zeker bij verlies tegen IJsland. We stelden 3 ervaren rotten 4 dezelfde vragen. Een ex-bondscoach, een 84-voudige international en een Nederlander met een hart voor België.