Zaalsportfederaties tonen begrip, profclubs krijgen uitzondering

Vlaamse Sportfederatie: "Bij profclubs spelen ook economische motieven mee"

Koen Umans, voorzitter van de Vlaamse Sportfederatie, werd de voorbije dagen betrokken in het overleg tussen het ministerie en de sportbonden. "Er is gebleken dat indooractiviteiten een van de oorzaken zijn waarom er nu zoveel besmettingen zijn. Er zijn immers 5 risico's: actie op het terrein, kleedkamers en douches, publiek, de kantine en het transport." "Het is ook een verhaal van perceptie: de mensen schatten het risico bij indoorsporten anders in dan outdoor. De voorbije dagen was er heel wat druk op de clubs, die zich afvroegen of het in deze omstandigheden nog verantwoord was om indoorsport te organiseren." Umans bevestigt dat de profclubs van deze beslissing gevrijwaard zullen blijven, als ze tenminste aan de extra voorwaarden (testing, social distancing,...) kunnen voldoen. "Het basketbal zit morgen al samen met de minister over nieuwe protocollen en afspraken." "Profclubs kunnen meer testen op corona dan op amateurniveau mogelijk is. Er spelen ook economische motieven en verplichtingen tegenover sponsors en media. Dat zijn toch ook relevante zaken in deze discussie."

Volleybal Vlaanderen: "Cijfers gingen foute kant uit"

Zowat alle sportbonden tonen begrip voor de beslissing van het ministerie van Sport. "Wij zijn ervan overtuigd dat sportclubs géén broeihaarden zijn, maar we kunnen er ook niet naastkijken dat de cijfers absoluut niet de goeie kant uitgaan", zegt Geert De Dobbeleer, algemeen directeur van Volleybal Vlaanderen. "Het contact bij het volleybal is wel een stuk minder dan in andere indoorsporten, maar uiteindelijk hebben ze het besluit genomen om één lijn te trekken." "Omdat ook de trainingen nagenoeg onmogelijk zijn geworden, zullen alle activiteiten in meer dan 400 volleybalclubs stilvallen, met uitzondering van de jeugdteams." De Dobbeleer maakt zich wel sterk dat de profclubs buiten deze maatregel zullen vallen (wat door het kabinet-Weyts wordt bevestigd). "Tussen de lijnen door maak ik op dat dit enkel over de amateurclubs gaat. We hopen dat er snel duidelijkheid komt over het hoogste niveau."

Voetbal Vlaanderen: "Ook veldvoetbal stilleggen is een optie"

Ook de zaal- en minivoetballers zullen komende maand hun hobby niet kunnen uitoefenen. "Deze verstrenging verrast ons niet", zegt Marc Van Craen van Voetbal Vlaanderen. "Als we de cijfers horen, waren drastische maatregelen nodig." "Hopelijk kunnen we na een maand de draad weer opnemen. Laat ons hopen dat de competities daarna nog volledig gespeeld kunnen worden. Voor de competitie hebben we gelukkig besloten om de competitie te laten meetellen als meer dan 50 matchen gespeeld zijn." Voetbal in de buitenlucht is wel nog altijd toegelaten, maar Van Craen is sceptisch. "De kleedkamers gaan dicht en douchen wordt niet meer mogelijk. In de zomer is dat allemaal nog haalbaar, maar in de herfst en winter is dat minder evident." "Het is mogelijk dat we de outdoorcompetitie dus ook stilleggen. Dat moet nog besproken worden. Alle opties liggen op tafel." Voorlopig mogen de kantines wel nog openblijven. "Als die zouden sluiten, beschouwen wij dat als een wedstrijd zonder publiek. Hierover hebben we in augustus al beslist dat we de competitie stilleggen als er wedstrijden zonder publiek zijn."

Basketballiga: "Social distancing is moeilijkste voor ons"