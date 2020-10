Vincenzo Nibali vreest vooral Wilco Kelderman: "Hij schittert momenteel"

Vincenzo Nibali won de ronde van zijn eigen land al 2 keer, met een 3e eindzege zou hij op de 4e plaats komen van de eeuwige ranglijst, naast onder meer Bartali, Hinault en Gimondi.

Nibali staat na 9 ritten op een 5e plaats, weliswaar slechts op een kleine minuut van leider João Almeida. Hij weet dat er in de zware tweede helft wellicht met minuten gegooid zal worden.

"De langere beklimmingen liggen me beter", zegt de 35-jarige Italiaan, die wel vreest dat de organisatie zal moeten bijsturen wegens de sneeuw of het weer. "De organisatie zal wel een plan-B of zelfs plan-C hebben."

Nibali is op zijn hoede voor de steeds meer dalende temperatuur. "We zijn allemaal gestart met een heel laag vetpercentage. We zijn dus meer vatbaar voor de koude. Als het koud is, moet je je energieverbruik nog beter regelen."