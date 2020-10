Vandenbempt relativeert verlies: "Het gaat om EK en WK, niet om Nations League"

De Rode Duivels hebben hun eerste nederlaag geleden in 2 jaar. Toch maakt analist Peter Vandenbempt zich niet al te veel te veel zorgen na de 2-1 in Engeland. "Het was niet allemaal kommer en kwel."

De nederlaag tegen Engeland was onverwacht en vooral zeer overbodig. Engeland is nummer 4 van de wereld, maar al bij al een bescheiden elftal. Dat zegt meteen veel over de waarde van de FIFA-ranking. Als je zonder Mertens en Hazard - toch twee belangrijke spelers in het aanvallende compartiment - toch drie klassen beter bent, dan is dat veelzeggend. Zelfs de Engelse kranten noemden het "embarassing": de Belgen waren genant veel sterker. Van zodra de Rode Duivels tempo ontwikkelden, konden de Engelsen gewoon niet volgen. Druk op de defensie, balverlies bij de Engelsen, veel beweging in het aanvalsspel...

Zelfs de Engelse kranten noemden het "embarassing": de Belgen waren genant veel sterker.

Waarom hebben ze dan niet gewonnen? In die eerste periode hadden de Belgen nog wat kansen die ze niet hebben benut, daarna hebben ze fouten gemaakt met de penaltyovertreding van Meunier en in de tweede helft was er een enorm collectief en individueel verval.

Mogelijk ging het allemaal een beetje te gemakkelijk en kregen we slordig voetbal. Af en toe hadden de Rode Duivels problemen met het langere spel dat de Engelsen dan ontwikkelden en beter uitvoerden. Er zat vooral geen drive en energie meer in het Belgische spel.

Conclusie: tegen zwakkere tegenstanders kunnen de Belgen alleen zichzelf doen verliezen. Dat hebben ze 2 jaar geleden gedaan tegen Zwitserland - toen ook een spectaculaire inzinking - en nu opnieuw tegen Engeland.

"De prestatie van Romelu Lukaku sprong eruit"

Ik heb ook positieve punten gezien: de enorme dominantie van de Belgen op Wembley een half uur lang. En de prestatie van Romelu Lukaku sprong er in de eerste helft uit. Hij was ongrijpbaar, sterk, snel, schermde de bal af en scoorde alweer. Toch al zijn 53e doelpunt, die penalty die hij zelf afdwong. Lukaku was duidelijk meer dan zijn ploegmaats gemotiveerd om iets te tonen in Engeland, waar hij eigenlijk zijn hele carrière veel kritiek heeft moeten incasseren. Hij wilde daar toch nog eens tonen dat hij op zijn positie tot de allerbesten van de wereld behoort. Carrasco lijkt toch op de goede weg: na zijn passage in China zit hij weer op de weg naar boven. Castagne heeft een kanonstart genomen bij Leicester City en dat bevestigde hij nog eens. En de onuitgegeven defensie bleef overeind, maar dat was nu niet zo ontzettend moeilijk. Het was niet allemaal kommer en kwel voor de duidelijkheid.



Lukaku wilde in Engeland toch nog eens tonen dat hij op zijn positie tot de allerbesten van de wereld behoort.

"Ik was verbaasd over communicatie van bondscoach"

Moeten we ons zorgen maken na een 1-1-gelijkspel tegen Ivoorkust en een nederlaag tegen Engeland? De oefeninterland tegen Ivoorkust mogen we al schrappen, want daar stond geen enkele titularis op het veld. De nederlaag tegen Engeland is nog maar het eerste verlies sinds november 2018. Het is ook de eerste keer sinds maart 2017 dat de Belgen twee keer op rij niet kunnen winnen. En het is van november 2016 geleden dat ze maar één doelpunt scoren op verplaatsing. Het valt dus allemaal wel redelijk mee.

Ik was wel verbaasd over de communicatie van de bondscoach nadien. Hij begon zowaar te jammeren over beslissingen van de scheidsrechter: de afgekeurde goal van Carrasco, de penalty... terwijl alle beslissingen correct waren genomen.

Nog opmerkelijker was dat Roberto Martinez zei dat de Rode Duivels aangeslagen waren na het penaltydoelpunt. "A massive blow". Als je zo royaal de baas bent in een wedstrijd, moet je je daar toch gemakkelijk over kunnen zetten en je herpakken in de tweede helft.

De ploeg is de laatste jaren - ook op het WK in Rusland - gegroeid in wedstrijdmanagement. Daar woog de afwezigheid door van spelers zoals Hazard, Mertens en Vertonghen die wel die branie hebben.

"Rode Duivels lijken niet gebeten door Nations League-virus"

Nog een reden om zich geen zorgen te maken: de Rode Duivels lijken toch niet ontzettend gebeten door dat Nations League-virus. Ze zeggen wel het tegenovergestelde, maar ze kunnen het toch niet altijd opbrengen om elke wedstrijd te willen winnen. "To go the extra mile", om het in het Engels te zeggen, lijkt niet altijd vanzelfsprekend in die Nations League-wedstrijden. Ze zien het toch als een extra, overbodige belasting. Het gaat om het EK en het WK. Daarvoor willen ze later herinnerd worden. Bovendien is nog niets verloren in de Nations League, want er komt nog een terugwedstrijd volgende maand.