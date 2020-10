Vanaf woensdag worden zaalsporten met nauw contact verboden

Minister Ben Weyts heeft de voorbije dagen druk overlegd met de verschillende sportsectoren en artsen "Op dit moment stijgen de coronacijfers zorgwekkend", klinkt het. "Bovendien zijn er in vergelijking met andere geledingen in de samenleving in de sportwereld meer kansen om het virus door te geven."

De verstrenging betekent concreet dat alle indooractiviteiten waarbij geen afstand van 1,5 meter bewaard kan worden verboden wordt voor iedereen boven 12. Geen competitiematchen basketbal, volleybal of handbal meer, maar wel nog pakweg tennismatchen in het enkelspel. Trainingen blijven mogelijk, als er tenminste afstand bewaard kan worden. Douches en kleedkamers gaan wel opnieuw dicht, behalve in de zwembaden.

“Dit zijn geen prettige maatregelen, zeker niet met de herfstvakantie in zicht", zegt minister Weyts. "Maar we moeten kordaat optreden als we aanwijzingen hebben dat de sportwereld een broeihaard kan zijn. Voor de jongste sporters blijft er wel iets meer mogelijk: we willen ervoor zorgen dat zij kunnen blijven sporten."

Tijdens de herfstvakantie kunnen sportkampen doorgaan in kleinere groepen, volgens de protocollen die gelden voor alle jeugdkampen.