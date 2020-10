Tom Steels: "Van Aert moet leren leven met zijn nieuwe status"

"Elk jaar is anders. Uiteraard heb je elk jaar wel meer ervaring, maar begin nooit tegen iemand anders of negatief te koersen. Daar verlies je meer wedstrijden mee dan dat je er wint."

"Dat heb je niet tussen Van Aert en Van der Poel. Als een van die twee niet rijdt, is dat omdat hij niet beter kan. Ze koersen beiden positief. Ze willen winnen. Dat had Tom Boonen ook."

"Er zijn renners die het link spelen, zich sparen, niet overnemen en dan wegrijden. Onder goede renners lukt dat een of twee keer, maar dan begint het eergevoel te spelen en zeggen ze de volgende keer: "Als ik niet win, dan ook niet de renner die het altijd link speelt.""

Het deed denken aan de situatie van Van Aert en Van der Poel, maar toch is het niet hetzelfde, vindt Tom Steels, zelf winnaar van Gent-Wevelgem in 1996 en 1999.

Tom Boonen noemde Filippo Pozzato na de Ronde van Vlaanderen 2009 "The Shadow" omdat de Italiaan een hele wedstrijd zijn wiel had geviseerd. Uiteindelijk won Stijn Devolder de klassieker.

Als Van Aert of Van der Poel niet rijdt, dan is dat omdat ze niet beter kunnen. Ze koersen beiden positief.

"Van Aert heeft nu beter wegpalmares, dat zal steken bij Van der Poel"

Na de Ronde van Vlaanderen is het klassieke wegseizoen voorbij, maar in het veld en volgend jaar op de weg zullen de twee toppers elkaar opnieuw tegenkomen. Speelt dit dan nog mee?

"Ik denk niet dat het snel zal weggaan", zegt Hans Vandeweghe. "Van der Poel is niet zo goed als vorig jaar, is mijn indruk. En Van Aert is beter dan vorig seizoen. Van Aert heeft nu een beter palmares op de weg dan de Nederlander."

"Van der Poel een beetje kennende, zal dat steken. Uit goede bron heb ik gehoord dat ze in het kamp-Van Aert heel tevreden waren dat hij in de Container Cup - ook al is dat een competitie die niet heel veel voorstelde - constant boven de 500 watt trapte en Van der Poel op 10 seconden zette."

"In het kamp Van der Poel zijn ze daar erg van geschrokken. Het heeft iets in gang gezet."