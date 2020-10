Serge Pauwels, de renner die niet "in één laatje" past: "Alles eruit gehaald"

"Ik word ook 37 jaar in november en mijn ploeg CCC is ermee gestopt. Dat doet de weegschaal uiteraard overhellen naar één kant. Als ik 33 jaar was geweest, zou ik nog voortdoen, maar nu weegt 1 of 2 jaar extra niet op tegen het mooie geheel dat mijn carrière is geweest. Ik heb er vrede mee om te stoppen."

Serge Pauwels hangt zijn fiets aan de haak door "een samenloop van omstandigheden". "Ik heb ten eerste wat gezondheidsproblemen gehad", zegt hij. "Door een ontsteking op mijn hartspier moest ik 2 maanden rusten. Het was dan ook onmogelijk om nog in conditie te raken voor de Vuelta."

"Mooiste herinneringen aan Tour van 2015"

15 jaar, voldoende herinneringen om een favoriet moment uit te kiezen. "Het is altijd moeilijk om één herinnering te kiezen", zegt Pauwels. "Ik heb veel goede herinneringen aan de Tour van 2015."

"Met MTN-Qhubeka reden we toen de Tour in een underdogpositie met een wildcard. Ik heb mezelf toen herontdekt: ik zat vaak mee in de ontsnapping, eindigde 4 of 5 keer in de top 10 in een bergrit en sloot af met een 13e plek in het eindklassement."

"Dat was mijn stijl van koersen, ik zat in een niche die steeds kleiner wordt in het moderne wielrennen. Tegenwoordig moet iedereen in één schuifje passen: kopman, knecht, klimmer, sprinter... Ik zat er als vrijbuiter altijd een beetje tussen."

"Maar ik heb absoluut alles uit mijn carrière gehaald. In mijn eerste jaar als nieuweling reed ik met moeite een koers uit. Als ze me toen hadden gezegd dat ik 15 jaar prof zou zijn, voor de mooiste ploegen zou rijden, aan de Olympische Spelen zou deelnemen... dan had ik het nooit geloofd."