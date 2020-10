Roland Garros-laureate Swiatek springt van 54 naar 17, Elise Mertens valt net uit top 20

Swiatek won Roland Garros zonder setverlies, de eerste die daar in slaagde sinds Justine Henin in 2007. Met haar 19 is ze de jongste in de top 20.

Door corona liet de Australische Barty de US Open én Roland Garros schieten, maar toch blijft ze nummer 1. Ook de Roemeense Simona Halep en de Japanse Naomi Osaka, winnares in New York, behouden respectievelijk hun 2e en 3e plaatsje.

Finaliste Sofia Kenin komt de top 5 binnen. De Amerikaanse winnares van de Australian Open wint 2 plaatsen en wipt over de Oekraïense Elina Svitolina en de Tsjechische Karoline Pliskova naar 4.

Behalve Elise Mertens staan er nog 2 Belgische tennisvrouwen in de top 100: Alison Van Uytvanck is 64e (+1) en Kirsten Flipkens 84e (-4). In de top 200 staan ook nog Greet Minnen (115e, -5), Ysaline Bonaventure (118e, -5) en Yanina Wickmayer (162e, -8).