Renaat Schotte overschouwt 1e Giro-week: "Verwacht nog veel vuurwerk"

Op de eerste rustdag in de Ronde van Italië maken we samen met onze reporter Renaat Schotte de balans op van de eerste koersweek in de Giro. Wat moeten we onthouden? Schotte zag 5 sleutelmomenten en voorspelt ook nog veel vuurwerk in wat nog komen moet.

Rit 3: de val van Geraint Thomas

"Nog voor de officiële start werd Geraint Thomas geveld door een bidon. Die drinkbussen van nu zijn beter dan vroeger, met een dop die er moeilijker afkomt. Daardoor zijn ze ook gevaarlijker dan ooit", weet Renaat Schotte. "Geraint Thomas was de absolute topfavoriet en werd uitgeschakeld door brute pech. Hij reed de reed toch nog uit met een breuk, wat zijn karakter en wilskracht illustreert. Het is heel jammer voor hem, maar anderzijds misschien ook wel een zegen voor de aantrekkelijkheid van deze Giro."

Rit 3 (bis): Harm Vanhoucke imponeert op de Etna

"Op de Etna zagen we een geweldige uitbarsting van talent van Harm Vanhoucke, die beschamend weinig in beeld gebracht werd door de Italiaanse televisie", vindt Renaat Schotte. "Vanhoucke fladderde weg uit de groep der favorieten en verbaasde vriend en vijand. Als de vluchters wat minder ruimte gekregen hadden, had hij misschien wel kunnen winnen. Dat zou helemaal een stunt geweest zijn. Vanhoucke was die dag de sterkste van die groep met favorieten." "Als hij dit niveau kan aanhouden, zit een toptienplaats er zeker in. Ik denk dat de witte trui zijn grootste doel is, daar gelooft hij echt in. Ik denk dat die strijd voor de jongerentrui nog heel mooi zal worden. Dat wordt echt iets om naar uit te kijken. Hopelijk is deze Giro voor Vanhoucke het begin van een heel succesvolle carrière als ronderenner."

Rit 5: de rugzak van Thomas De Gendt

"In de rit naar Silano pakte Ganna voor de tweede keer uit, nota bene zijn eerste profzege in een rit in lijn", vertelt Renaat Schotte. "Maar mijn moment die dag was de achtervolging van Thomas De Gendt, die de finale reed met zijn Colombiaanse rugzak Einer Rubio." "Dat was een heel knap nummer, al kon hij zijn eigen voorzet niet binnenkoppen. Voor Thomas De Gendt zullen er zeker nog kansen komen in deze Giro. De laatste twee weken kunnen nog een prachtige speeltuin worden voor gepantenteerde aanvallers zoals De Gendt."

Rit 6: Démare in de vorm van zijn leven

"In werelderfgoedstad Matera pakte Arnaud Démare zijn tweede van 3 sprintzeges, met een stenen huis voorsprong. In deze Giro is hij onbetwistbaar de snelste van het pak", stelt Renaat Schotte vast. "De coronapauze heeft Démare goed gedaan en hij zit in de vorm van zijn leven. Hij is ongelooflijk gefocust, maar ook zeer toegankelijk." "Voor Démare is het spijtig dat Parijs-Roubaix geschrapt is, want hij had de vorm van zijn leven misschien wel kunnen verzilveren in de Hel."

Rit 9: Fugslang en Kelderman scoren punten

"Afgelopen zondag zagen we de tweede act in het theaterverhaal der klassementsactoren. Nibali had een zwak momentje en Fugslang en Kelderman hebben punten gescoord", zegt Renaat Schotte, die Nibali zeker nog niet afschrijft. "Vier jaar geleden verloor hij ongeveer op dezelfde plek ook een handvol seconden. Hij leek toen ook niet de grote favoriet, maar won uiteindelijk wel de Giro. Nibali is echt het type renner dat in de 3e week van een grote ronde zijn neus aan het venster steekt."

Renaat Schotte: "Ik verwacht nog vuurwerk"