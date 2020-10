Nys: "Van Aert en Van der Poel kunnen Alaphilippe op Paterberg uit het wiel rijden"

Nys: "Zittend klimmen doet niemand beter dan Wout en Mathieu"

Sven Nys twijfelt in Vive le vélo - leve de Ronde aan de kansen van Alaphilippe. "Alaphilippe weegt geen 70 kg, terwijl Van der Poel en Van Aert 75 kg of zelfs meer wegen."

In Gent-Wevelgem maakten Wout van Aert en Mathieu van der Poel veel indruk op de Kemmelberg. "De topfavorieten voor de Ronde", klinkt het dan. Maar zondag krijgen ze er met Julian Alaphilippe een wereldkampioen als concurrent erbij.

Nys: "Alaphilippe houdt ervan om staand een berg op te knallen"

Steels: "Er is materiaal om dat op te vangen"

Tom Steels vertelde in De Tribune dat Deceuninck-Quick Step zich bewust is van het feit dat Alaphilippe misschien te licht is voor de Paterberg.

"Daarom moeten we de goede set-up vinden voor zijn fiets zodat hij het comfort voor een deel kan halen uit zijn fiets", zegt Steels. "Er is daar tegenwoordig wel materiaal voor om dat te kunnen opvangen."

Hoe ver Alaphilippe in zijn eerste Ronde van Vlaanderen kan geraken, is ook voor Steels een vraagteken. "Ik kan niet zeggen dat hij absoluut in de finale zal zitten, maar ik kan ook niet zeggen dat hij er niet zal zitten."

"Julian kan ongelooflijk opgaan in een wedstrijd. Hij kan daar zoveel energie uit halen dat het ongelooflijk onvoorspelbaar is hoe ver hij kan geraken. Tijdens een wedstrijd kan Julian ongelooflijk groeien."