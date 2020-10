Mick Schumacher eert Hamilton met helm van vader: "Michael Schumacher was idool"

Meteen na de GP van de Eifel was er voor de camera's een kort momentje tussen Hamilton en Mick Schumacher. De zoon van de onfortuinlijke F1-legende (eind 2013 liep die een ernstig hoofdtrauma op bij skiongeval, waarna hij niet meer in het openbaar verscheen en het ook niet duidelijk is hoe hij eraan toe is) had een racehelm bij van zijn vader waarmee die in 2012 in zijn laatste jaar geracet had.

De 21-jarige leider in het Formule II-kampioenschap overhandigde de helm samen met felicitaties aan de WK-leider in de klasse hoger.

Hamilton omarmde het moment: "Ik weet niet wat te zeggen. Ik groeide op met Michael Schumacher, hij was mijn idool. Ik speelde hem in computergames. Als je zag hoe hij toen de sport domineerde, had ik nooit gedacht om in zijn buurt te komen. Dit is een ongelooflijke eer. En alleen maar mogelijk dankzij mijn team. Een grote, grote dankjewel."

De Brit is goed op weg om straks ook een 7e keer wereldkampioen te worden, daarmee zou hij ook dat record van Schumacher evenaren.