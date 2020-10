Hervormingsplannen Liverpool en United bestempeld als "machtsgreep"

Liverpool en Manchester United zouden op de proppen gekomen zijn met "Project Big Picture". Topclubs Arsenal, Chelsea, Manchester City en Tottenham zouden het niet op voorhand wegwuiven.

Concreet zou de Premier League worden herleid tot 18 clubs in plaats van 20. De League Cup en Community Shield verdwijnen van de drukke Engelse kalender.

Als compensatie zou de Premier League 275 miljoen euro doorsluizen naar de English Football League, de verzameling van clubs onder de Premier League, om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten. Rick Parry, voorzitter van de EFL, is alvast voorstander.

De vraag is of ook de andere clubs zullen plooien voor het voorstel. Aan het plan hangt namelijk ook de voorwaarde vast dat de 6 grote clubs en Everton, West Ham en Southampton een speciale status krijgen. Als 6 van die 9 clubs een voorstel goedkeuren, is het voldoende om het door te voeren.