Herbeluister onze podcast De Tribune met Tom Steels en Hans Vandeweghe

Na een weekend waarin topsporters van Wevelgem over Parijs tot in Italië hun best deden om de voorpagina's van kranten en websites te halen, was er veel te bespreken in onze wekelijkse podcast De Tribune. Onze gasten waren tweevoudig winnaar van Gent-Wevelgem Tom Steels en journalist Hans Vandeweghe van De Morgen.