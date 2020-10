Gerlo: "Nadal en Federer hebben elkaar naar (bijna) onbereikbaar niveau geduwd"

Dertien finales in Parijs, dertien titels op Roland Garros. Rafael Nadal blijft de gravelkoning en heeft nu ook het grandslamrecord van Roger Federer geëvenaard. "En de Spanjaard kan nog even doorgaan", schat tenniscommentator Dirk Gerlo.

Novak Djokovic had nog geen wedstrijd verloren dit seizoen - behalve zijn uitsluiting op de US Open - maar in de finale van Roland Garros moest hij toch maar weer het hoofd buigen tegen Rafael Nadal. "Nadal heeft de perfecte wedstrijd gespeeld tegen Novak Djokovic. Hij is tijdens die twee weken in Parijs naar zijn beste vorm gegroeid: je zag dat al tegen Sinner in de kwartfinales en Schwartzman in de halve finales. Tegen Djokovic bereikte hij zijn beste niveau." "De Spanjaard heeft Djokovic op alle vlakken overklast en overrompeld. Alleen om de opslag van Djokovic op te vangen zette hij wat stappen achteruit, maar op alle andere momenten kleefde hij op de achterlijn." "Daardoor kon hij alle ballen snel nemen en was hij bijna altijd op tijd aan het net om de dropshots van Djokovic op te vangen. Bovendien speelde Nadal nagenoeg foutloos: in 2 uur en 45 minuten tennis amper 14 fouten." "Djokovic werd geconfronteerd met een agressieve, erg aanvallende, krachtige Nadal. In elke slag zat fenomenaal veel kracht. Daardoor ging Djokovic zelf forceren: 52 fouten zie je normaal nooit bij de Serviër. Tactisch en technisch was Nadal gewoon de allerbeste."

"Nadal is bescheiden aan zijn uitdaging begonnen"

"Maar ik denk dat er toch iets meer gespeeld heeft. Nadal is vooral met de juiste psychologische ingesteldheid aan de finale begonnen. Hij wist dat de omstandigheden totaal anders waren in oktober: het terrein lag er zwaarder bij door het frissere weer, de ballen vlogen wat trager." "Nadal is positief gebleven, want de omstandigheden waren zogezegd in het voordeel van Djokovic. Maar hij heeft er zich niet door laten meeslepen. Hij kende de uitdaging en is er bescheiden aan begonnen." "Bovendien had Nadal ook de US Open overgeslagen: in het kader van het pandemieverhaal was Roland Garros zijn enige doel. Hij was mentaal en fysiek fris en heeft het plan tot in de perfectie uitgevoerd."

Nadal was mentaal en fysiek fris en heeft het plan tot in de perfectie uitgevoerd. Dirk Gerlo

"Federer, Nadal en Djokovic zijn nog altijd even hongerig"

Met zijn 13 eindzeges in Parijs heeft Nadal nu 20 grandslamtitels op zijn palmares, net als Roger Federer. Wie is nu de beste? "Dat is een heel moeilijke vraag. De grootheid van sporters wordt vaak afgemeten aan het aantal overwinningen en titels." "De Amerikaan Pete Sampras heeft begin deze eeuw 14 grandslamtitels gepakt. Niemand dacht toen dat het zou worden gebroken, want het had 40 jaar geduurd vooraleer het record van Roy Emerson sneuvelde." "Niet eens 20 jaar later hebben Nadal en Federer 20 grandslamtitels op hun naam en Djokovic heeft 17 majors gewonnen. Het is gigantisch wat zij hebben gepresteerd. Het zegt gewoon alles over de dominantie van dat drietal in het tennis."

Federer en Nadal staan al ruim 15 jaar aan de top en ze zijn het erover eens dat de rivaliteit hen beter heeft gemaakt.