Breekt 15-jarig supertalent record van Babayaro tegen Club Brugge?

Youssoufa Moukoko werd geboren in Kameroen, maar hij verhuisde op jonge leeftijd naar Duitsland, waar hij de voorbije jaren als een wervelwind door de jeugdreeksen raasde.

Zo speelde Moukoko op zijn 14e al voor de U19, waarvoor hij 44 doelpunten scoorde in 30 matchen. Die onwaarschijnlijke doelpuntenproductie zou hij daarna blijven aanhouden.

Momenteel is Moukoko nog altijd maar 15, maar op 20 november mag hij 16 kaarsjes uitblazen en vanaf dan mag hij voor de A-ploeg van Dortmund uitkomen. De club van Axel Witsel, Thomas Meunier en Thorgan Hazard wil zijn supertalent dan ook opnemen op de B-lijst, van spelers van eigen kweek die ingezet kunnen worden in de Champions League.

Moukoko kan op 24 november tegen Club Brugge dus de jongste speler uit de CL-geschiedenis worden, een record dat nu nog in handen is van Celestine Babayaro. Die kwam in 1994 op zijn 16 jaar en 86 dagen voor Anderlecht het terrein op.