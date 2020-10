Belgen verzaken aan EK mountainbike na 2 positieve gevallen bij WK-ploeg

De twee stafleden die positief getest hebben op COVID-19 zitten intussen al in quarantaine. "Toch nemen we als federatie geen risico en daarom komen we deze week niet in actie op het EK", klinkt het in een korte mededeling.

Jarne Vandersteen (mannen junioren), Emeline Detilleux (vrouwen beloften), Lukas Malezsewski (mannen beloften), Githa Michiels (vrouwen elite) en Pierre De Froidmont (mannen elite) zouden normaal gezien de Belgische kleuren verdedigen in Zwitserland.

Het EK stond aanvankelijk in mei in het Oostenrijkse Graz geprogrammeerd, maar werd vanwege de coronacrisis uitgesteld en verplaatst naar Zwitserland.