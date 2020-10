"Misschien moet mountainbiken in België voorbeeld van vrouwenwielrennen volgen"

"Onze 2 beste eliterenners Jens Schuermans en Kevin Panhuyzen waren er bovendien allebei niet bij door blessures. Het was nu aan de jongeren. Maar blijkbaar staan niet veel jongeren te popelen om de fakkel over te nemen. En dat is een spijtige zaak."

"België was ook maar met een kleine selectie aanwezig op het WK. In elke categorie stond er maar 1 landgenoot aan de start. Als er dan een Belg pech heeft, kan je niet terugvallen op iemand anders."

Het WK mountainbiken was geen groot succes voor de Belgen. Behalve de 7e plek van Emeline Detilleux bij de beloften eindigde geen enkele Belg in de top 20 in de verschillende WK-disciplines.

Van Hoovels: "Meer geld en zekerheid in andere disciplines"

Hoe komt het dat de spoeling zo dun is in de Belgische mountainbikewereld? "Bij de heel jonge generaties, zoals de miniemen en aspiranten, leeft het mountainbiken wel. Daar staan altijd veel renners aan de start."

"Maar bij de stap van junioren naar beloften is er een heel grote drop-out. Hoe dat dat komt? In België zijn er andere wielerdisciplines die veel populairder zijn en waar ploegen al met contracten staan te zwaaien. Dat is spijtig genoeg in het mountainbiken niet het geval, daar ben je meer op jezelf aangewezen."

"Een deel van de jonge mountainbikers trekt naar de weg, een ander deel naar het veldrijden. Daar is er veel meer geld en meer zekerheid naar de toekomst toe."

Hoe kan die overstap naar andere disciplines wat meer tegengehouden worden? "Ik denk dat vooral het mountainbiken an sich populairder moet worden gemaakt."

"Hoe meer media-aandacht er is, hoe meer sponsors interesse tonen in het mountainbiken. Dan is er meer budget in de sport en zijn er meer grote ploegen die mountainbikers kunnen ondersteunen."

"Vrouwenwielrennen is daar een mooi voorbeeld van. Die sport heeft de laatste jaren meer media-aandacht gekregen en dat gaat gepaard met een hoger niveau, betere teams en betere verloning. Misschien moeten we iets vergelijkbaars op gang proberen te krijgen in het mountainbiken."