Vangramberen: "Van Aert en Van der Poel mogen dit niet laten escaleren"

Sporza-wielerjournalist Maarten Vangramberen kwam in Sportweekend terug op de pittige uitspraken van Van Aert en Van der Poel.

"Hebben ze elkaar doen verliezen? Van Aert beweert van wel, Van der Poel beweert van niet. Maar we moeten nu vooral niet meegaan in een welles-nietesspelletje", zegt Vangramberen.

"Van Aert en Van der Poel moeten er nu vooral voor zorgen dat dit niet gaat escaleren, want anders gaat geen van beiden volgende week de Ronde van Vlaanderen winnen."

"Kijk maar naar de Ronde van 1976. Toen was er ook zo'n rivaliteit tussen Freddy Maertens en Roger De Vlaeminck. Uiteindelijk won Walter Planckaert."

"Nu, Van Aert en Van der Poel zijn verstandige kampioenen, dus denk ik dat het niet zal escaleren."

"Wat in Gent-Wevelgem gebeurd is, is trouwens niet helemaal nieuw. Van Aert en Van der Poel zijn geen vrienden - dat moet ook helemaal niet - maar het zijn ook geen vijanden. Ze zijn al heel lang sportieve rivalen."

"Dat was de voorbije 10 jaar het geval, waarbij de ene soms meer excelleerde dan de andere, en dat zal de komende 10 jaar ook het geval zijn. Ze zijn allebei immers in een pot met toverdrank gevallen."