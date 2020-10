Oranje kan ook 2e partij onder De Boer niet winnen, hattrick voor Haaland

Bosnië en Nederland in balans

In Bosnië had Nederland het meeste van het spel voor de rust, al waren de meeste kansen wel voor het thuisland. De nu en dan weifelende defensie van Oranje mocht zich gelukkig prijzen dat het Bosnische vizier niet op scherp stond.

De Nations League-wedstrijd in en tegen Bosnië was de tweede opdracht van Oranje onder de nieuwe bondscoach Frank de Boer, na de oefenmatch tegen Mexico eerder deze week .

Noorwegen walst over Roemenië

In groep 1 van Divisie B in de Nations League was Noorwegen zondagavond een maatje te groot voor Roemenië: 4-0. Het Noorse wonderkind Erling Haaland was de man van de match met een hattrick. Martin Ødegaard, dat andere jonge Noorse talent, blonk uit als regisseur op het middenveld.

De enige goal die niet door Haaland gemaakt werd, kwam op naam van de voormalige Gent-spits Sørloth. Dankzij de 4-0-zege doen de Noren een uitstekende zaak in hun poule en met het oog op een eventuele promotie naar de A-divisie.