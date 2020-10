Lukaku, De Sart, Coopman en Seck zijn Antwerp-spelers met corona

"Uit voorzorg en om risico’s te vermijden, neemt de club een aantal bijkomende maatregelen. Het programma voor de belofteploeg is aangepast. Zij werken deze week een individueel programma af. Ook de burelen gaan een week dicht en de dagelijks werking zal door alle medewerkers via thuiswerk verzorgd worden."

"De club heeft direct na de eerste besmetting al het nodige gedaan. Er is ook uitgebreid overleg geweest met de Pro League en de bestaande protocollen zijn waar mogelijk nog verstrengd. De trainingen van de A-kern, met het oog op de verplaatsing naar Zulte-Waregem volgend weekend, kunnen hierdoor plaatsvinden zoals voorzien."

"Ook een aantal mensen uit de sportieve omkadering legde een positieve test af. Alle betrokkenen zijn na het vernemen van hun positieve test onmiddellijk in quarantaine gegaan en stellen het allen goed."

Leko: "Het zijn moeilijke tijden"

Enkele uren later, bij de loting voor de Cofidis Cup, onthulde Antwerp-coach Ivan Leko dat Jordan Lukaku, Alexis De Sart, Sander Coopman en Abdoulaye Seck de 4 bewuste spelers zijn.

"Het zijn moeilijke tijden, maar dat moeten we aanvaarden", zegt Leko. "We moeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen, niet alleen voor onszelf maar ook voor onze familie en iedereen in de club."

"We willen allemaal dat het virus een halt toegeroepen wordt, maar als het voetbal stilgelegd wordt, zal dat voor een lange tijd zijn."