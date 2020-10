Jolien D'hoore: "Na de Kemmelberg wist ik: dit is voor mij"

"Ik wist dat deze koers me lag, maar in het verleden was het telkens net niet", zegt Jolien D'hoore, die na twee tweede plaatsen eindelijk mocht juichen in Gent-Wevelgem. "Dit is ongelooflijk."

"Ik voelde me heel goed in de koers. Dat heb ik ook bewezen door mee te zijn met de besten over de Kemmelberg. Toen wist ik: het is voor mij."

"Ik moest het daarna alleen nog slim spelen. Gelukkig had ik Amy Pieters mee in de kopgroep. Ik moest me kalm houden, want ik was echt opgefokt en wou dat de finish er zo snel mogelijk was. Dat zei Amy ook: "Focus jij op je sprint, ik doe de rest wel." Ze was van goudwaarde."

D'hoore rekende in de sprint af met Lotte Kopecky, die haar op het BK nog nipt geklopt had. "Dit is goed voor het Belgische vrouwenwielrennen."