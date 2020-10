Harm Vanhoucke: "De koude sloeg op mijn benen in de slotklim"

Harm Vanhoucke peddelde de hele dag geruisloos mee in de groep van rozetruidrager Joao Almeida. Pas in de laatste meters van de slotklim moest de renner van Lotto-Soudal een gaatje laten.

Hij verloor uiteindelijk 21 seconden ten opzichte van Wilco Kelderman en Jakob Fuglsang en zakt in de stand van de 4e naar de 7e plaats. En daar zaten de weersomstandigheden wel voor iets tussen.

"In het begin viel de koude en nattigheid wel goed mee, maar de laatste 45 kilometer begon het echt superkoud te worden. Hoe hoger we kwamen, hoe kouder het werd", zegt Vanhoucke.



"Ik had mij goed aangekleed met een regenvestje, handschoenen en armstukken, maar op de voorlaatste klim trok Trek-Segafredo hard door. Toen kreeg ik het warm en heb ik alles weer uitgedaan. Dat was te vroeg, ik heb me daar mispakt."

"In de afdaling naar de laatste klim en op het vlakke stuk kreeg ik het koud. Het sloeg een beetje op mijn benen tijdens de slotklim. Ik had niet het beste gevoel, maar uiteindelijk valt het nog wel mee."

"Ik voelde me wel nog redelijk goed tot op het laatste stuk. Toen trokken ze redelijk hard door. Almeida moest passen en ik ook. Maar ik heb toch nog goed stand kunnen houden."

Morgen kan Vanhoucke even uitblazen op de rustdag. "Ik ben blij dat het morgen rustdag is, het zijn al 9 zware dagen geweest met soms ook vroege starturen."

"Het zal deugd doen om morgen eens alles rustig aan te doen. Ook om alles eens te verwerken, want er is heel veel op mij af gekomen. Het is een emotionele rollercoaster geweest."