Brys/Van Zandweghe nemen opnieuw brons mee van EK roeien

Nog in Poznan roeide de 19-jarige Tibo Vyvey, een debutant bij de senioren, naar een 6e en laatste plaats in zijn A-finale van de lichte skiff. Hij was bijna 20 seconden trager dan de Noorse Europese kampioen Brun. Paraskiffeur Louis Toussaint kwam als 3e en laatste over de finish in de B-finale (plaatsen 7 tot 9) van de skiff PR1.