Braziliaan Robinho gaat 4e keer voor Santos voetballen, voor 230 euro per maand

De 36-jarige Robinho ondertekende een prestatiegericht contract voor 5 maanden. Hij zal er een symbolisch salaris van 1.500 real (zo'n 230 euro) ontvangen. In de overeenkomst zijn wel allerlei bonussen voorzien. Er is ook een optie voor verlenging met 1 jaar en 7 maanden in opgenomen.

De pocketspits zat zonder club nadat zijn contract bij de Turkse kampioen Basaksehir deze zomer afgelopen was. "Dit is altijd mijn thuis geweest", verklaarde Robinho. "Mijn doel is de club op en naast het veld te helpen om weer aan de top te geraken. Het is een bijzonder gevoel terug te keren naar het team waar ik gelanceerd ben."

Robinho debuteerde in 2002 bij Santos. 3 jaar later trok hij naar Real Madrid. Hij zou nadien nog 2 keer worden uitgeleend aan Santos, in 2010 door Manchester City en in 2014 door AC Milan.