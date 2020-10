Turkije laat weer beperkt aantal supporters toe in voetbalstadions

De terugkeer van de supporters komt onverwacht, want de Turkse federatie had in september nog gezegd dat er in de eerste helft van het seizoen geen toeschouwers welkom zouden zijn.

Maar de federatie keert terug op zijn stappen. Toeschouwers zijn weer welkom in bepaalde delen van het stadion, maar de stadions mogen niet voor meer dan de helft gevuld zijn.

Turkije telt officieel meer dan 334.000 coronabesmettingen en 8.778 doden sinds de eerste infectie met corona in maart.