Supersub Hülkenberg moet bijspringen bij Racing Point voor zieke Stroll

Met negen seizoenen in de Formule 1 heeft Nico Hülkenberg bakken ervaring. De Duitser greep vorig jaar naast een zitje, maar kan nu door Racing Point worden ingeschakeld als supersub.

Lance Stroll meldde zich vandaag ziek voor de laatste vrije oefenritten op de Nürburgring en moet de Grote Prijs in Duitsland laten schieten. Hülkenberg neemt het stuur over van de Canadees.

Het is niet de eerste keer dat Racing Point dit seizoen beroep doet op de Duitser. In augustus verving hij de Mexicaan Sergio Perez, die positief had getest op het coronavirus, tijdens de twee GP's op het circuit van Silverstone.

Hülkenberg reed vier seizoenen bij Force India, de voorganger van Racing Point.