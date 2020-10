Sporza-sterren voor Gent-Wevelgem: topfavorieten Van Aert en Van der Poel

Het Vlaamse voorjaar vindt in het najaar plaats en vandaag is het zo de beurt aan Gent-Wevelgem. Onze wielerredactie duwt Wout van Aert en Mathieu van der Poel in de favorietenrol.

3 sterren: twee veldrijders

De herfsteditie van Gent-Wevelgem, met onderweg traditioneel flink wat hellingen en enkele plugstreets, zou een kolfje moeten zijn naar de hand van twee renners die het meer dan de rest gewoon zijn om te schitteren in gure weersomstandigheden: Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Van der Poel demonstreerde de voorbije weken zijn uitstekende vorm met een kabinetstukje in de BinckBank Tour en de 6e plaats in Luik-Bastenaken-Luik. In de Brabantse Pijl liet hij zich in de luren leggen in de sprint, waardoor hij vrede moest nemen met de 2e plek. Ongetwijfeld wil hij straks zijn gram halen. Onze wielerredactie zet Van der Poel op gelijke hoogte met zijn crossmaatje Van Aert, die zijn Tour-vorm letterlijk verzilverde op het WK, waar hij zilver won in de tijdrit en de wegrit. Sindsdien nam hij relatieve rust en naar eigen zeggen zijn de batterijen weer helemaal opgeladen.

2 sterren: Naesen en twee Scandinaviërs

Twee sterren geven we onder meer aan Alexander Kristoff, altijd een man om in de gaten te houden. Hij pikte een ritje mee in de Tour en lijkt zo klaar voor de koers die hij vorig jaar won. De stevige Noor is bovendien niet vies van een zuchtje wind of een spatje regen. Wie zeker goed uit de verf kan komen in slecht weer is Mads Pedersen, dat weten we sinds zijn triomftocht op het WK vorig jaar. De Deen won zopas een rit in de BinckBank Tour, waar hij ook de primus was in het puntenklassement. Hij komt dus met vertrouwen aan de start. Ten slotte ook 2 sterren voor Oliver Naesen, die ondanks een flinke smak in de 1e etappe van de BinckBank Tour toch klaar lijkt voor Gent-Wevelgem. Dat bewees hij met de 2e plaats in de slotrit, op een handvol seconden van de ongenaakbare Van der Poel.

1 ster: een handvol snelle benen