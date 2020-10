Net niet voor Joachim Gérard: rolstoeltennisser verliest finale Roland Garros

Gérard was in zijn carrière al vier keer de beste op de Masters, maar in de grand slams wil het nog niet lukken voor onze landgenoot. Op zijn 31e stond hij vandaag voor het eerst in de finale van Roland Garros, nadat hij in de halve finales de nummer 1 van de wereld had geklopt.

Gérard en tegenstander Alfie Hewett maakten er in de finale een titanenstrijd van bijna drie uur van. Onze landgenoot kwam 3-1 voor in de derde set, maar kon die voorsprong niet vasthouden. Uiteindelijk was de 22-jarige Brit de sterkste in drie sets: 4-6, 6-4 en 3-6.

Het wil dus maar niet lukken voor Gérard in het enkelspel van de grand slams. In het dubbelspel won hij wel al 2x de Australian Open en 1x Roland Garros en Wimbledon.