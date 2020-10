Na besmetting Yates: "In de bus werd er wel gereageerd: "Ow, dat is klote""

Jos van Emden: "We dachten: "Ow, dat is klote""

Tijdens de Tour waren er geen besmettingen, ondanks de ongeziene taferelen aan de kant van de weg. Is besmettingsgevaar in de Giro dan groter? "Ik was er niet bij in de Tour, maar als ik hoor hoe alles daar gescheiden was, lijkt me het besmettingsgevaar hier groter."

"Italië doet het wel heel goed als je ziet hoe ze er hier mee omgaan. Maar in het eerste hotel waar we verbleven, kwamen ook andere mensen."

"Hier in de bus werd er wel wat op gereageerd. "Ow, dat is klote"", zegt Van Emden. "We kunnen er nu weinig aan doen, maar het laat wel zien dat het nog overal is."

Serry: "Besmet raken al rijdend in peloton? Denk niet dat dat kan gebeuren"

"Maar we zijn zelf supervoorzichtig. Een besmetting nu we de roze trui hebben? Daar mogen we niet aan denken", aldus Serry.

Serry wijst vooral met de vinger naar de hotels aan het begin van de Giro. "Wij zaten samen met mensen die gewoon op reis waren in Sicilië. Ik denk dat dat wel een gevaarlijke plek was om besmet te raken."

Hoe schat Serry de kans in om besmet te raken al rijdend in het peloton? "Ik denk niet dat dat kan gebeuren."

"Niet goed he", is de eerste reactie van Pieter Serry (Deceuninck-Quick Step) na het nieuws over Yates. "We zijn allemaal heel voorzichtig en we leven in onze bubbel. Het is vreemd, maar we leven in speciale tijden."

Ploegleider Yates: "Kans voor jonge talenten om zich nu te bewijzen"

Hoe reageren ze bij Mitchelton-Scott zelf op het slechte nieuws? Hoe dan ook is het een serieuze domper voor het team, maar ploegleider Matthew White blijft positief ingesteld.

"We hebben enkele lastige dagen gehad (met verschillende valpartijen), maar nu is het tijd om onze focus te verleggen. Er zijn nog andere doelen", zegt White.

"Het is natuurlijk teleurstellend om je kopman te verliezen, maar we hebben nog jonge talenten en dit is een kans voor hen om zich te tonen."

"Het is geen normaal jaar geweest tot nu toe, voor niemand. Maar we zijn al blij dat we het hele team hebben kunnen testen gisteren. Iedereen kon gaan slapen wetende wat de resultaten waren."

Vreest White geen verdere besmettingen meer? "We worden de komende dagen nog wel gestest. We hebben hetzelfde risico als iedereen anders. Of we nu hier zijn of in België, het kan iedereen overkomen."

De symptomen bij Yates zijn mild. Kan de Vuelta een nieuw doel worden? "Neen, die kans bestaat niet", is White duidelijk. "Maar nu is het wel duidelijk voor ons en krijgen we een antwoord op zijn mindere vorm tijdens de eerste week."