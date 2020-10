Kevin De Bruyne: "Engeland heeft een jonge ploeg met veel potentieel"

Zondagavond nemen de Rode Duivels het op tegen Engeland in de Nations League. Kevin De Bruyne blikt aan de vooravond van het duel vooruit op de partij en heeft het ook over zijn toekomst bij Manchester City. "Ik sta open voor gesprekken over een nieuw contract", zegt hij.

Kevin De Bruyne kent de Engelsen natuurlijk door en door, maar dat geldt ook omgekeerd. "En ook voor heel wat andere spelers van beide landen", weet De Bruyne. "In de wedstrijd van zondag kan dat zowel een voor- als een nadeel zijn." Op het jongste WK stonden Engeland en België 2x tegenover elkaar: een betekenisloze match in de groepfase en opnieuw in de clash om het brons, gewonnen door de Rode Duivels. "Die wedstrijden dateren al van meer dan 2 jaar geleden, ik denk dat het geen rol meer speelt", klinkt het. "Bij Engeland zijn er heel wat nieuwe jongens en wij hebben spelers zien afhaken. Op een WK spelen, is iets helemaal anders. Dit wordt dan ook een andere wedstrijd. Ik ben zeker benieuwd, hopelijk zijn we er klaar voor." "Dit wordt vooral een goeie test voor ons, om te zien hoever we staan tegen sterke landen. Want Engeland heeft een jonge ploeg met veel potentieel. Op het komende EK en het WK een jaar later moeten ze mikken op winst. Daarnaast missen we enkele spelers en dat maakt het misschien nog wat moeilijker, maar ik ben ervan overtuigd dat we een goeie prestatie kunnen neerzetten."

Op het komende EK en het WK een jaar later moeten ze mikken op winst. Kevin De Bruyne

De Bruyne een rijtje hoger tegen Engeland?

Aanvoerder Eden Hazard is nog steeds geblesseerd en Dries Mertens heeft door een coronaquarantaine nog steeds niet kunnen aansluiten bij de Rode Duivels. Zo wordt De Bruyne tegen Engeland mogelijk een rijtje hoger geschoven. "Ik speel waar ik moet spelen", reageert De Bruyne nuchter. "Ik ben te oud geworden om die positie in mijn hoofd te steken. Tegen grote ploegen (zoals onder meer in de WK-kwartfinale tegen Brazilië, red) heb ik ook al in een aanvallende rol gespeeld. Waar ik ook sta, ik zal mijn wedstrijd proberen te spelen." "Het is spijtig dat Eden en nog andere jongens er niet bij zijn, maar nu zullen andere spelers hun kans krijgen en het is aan hen om die te grijpen. Aan mijn rol verandert dat niet veel. Ik kan niets alles alleen doen: ik ben een mens en maak deel uit van een team. Ik kan niet de rol van Dries, Eden en mezelf opnemen."

Dries Mertens vertoeft nog altijd in Napels.

"Nog niet gesproken over contractverlenging"

Op de persconferentie aan de vooravond van Engeland-België kwam ook het contract van De Bruyne bij Manchester City ter sprake. Naar verluidt zou er in Manchester een nieuwe overeenkomst in de maak zijn voor de Rode Duivel, maar zover is het nog niet, zegt De Bruyne zelf. "Ik heb daarover tot nu toe nog niet gepraat met City, maar ik sta open voor gesprekken", aldus De Bruyne. "Iedereen weet dat ik erg gelukkig ben bij City en me er comfortabel voel. Maar ik heb een drukke zomer achter de rug en nadien was er de geboorte van mijn dochter. Gesprekken moeten er dus nog volgen. Tot nu toe is dat nog niet gebeurd."