Indrukwekkende Jimmy Butler houdt de LA Lakers voorlopig van de NBA-titel

Jimmy Butler, die 47 van de 48 minuten op het parket stond, speelde opnieuw de pannen van het dak in Orlando. Met zijn tweede triple double (35 punten, 12 rebounds, 11 assists) van de NBA-finale gaat hij de geschiedenisboeken in.

"Ik heb alles gegeven", zei hij zichtbaar vermoeid na de wedstrijd. "Maar dit is de positie waar we nu in zitten. We moeten nog twee keer winnen en dat zullen we doen."

Ook LeBron James had een uitstekende avond, maar werd wat in de steek gelaten door zijn ploegmaats. De ster van de Lakers rondde af met met 40 punten, 13 rebounds en 7 assists. "Het shot van Danny Green is wat het is. Soms gaat de bal erin, soms niet. We moeten ons herpakken en het beter doen in game 6."

Wie haalt het zondagnacht?