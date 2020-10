Brazilië rolt Bolivia op in WK-voorronde

De Seleçao begon in Sao Paulo slordig aan de wedstrijd. Brazilië miste veel kansen in het openingskwartier, maar op een corner lukte het toch voor Marquinhos om de score te openen.

Nog voor de rust besliste Roberto Firmino het duel met twee goals. Eerst tikte hij een bal binnen van dichtbij, niet veel later profiteerde hij van goed voorbereidend werk van Neymar.

Na de thee dolde Brazilië voort met de bezoekers. Het gaspedaal werd niet eens tot het einde ingeduwd en na een own goal en kopbaldoelpunt van Coutinho stonden de 5-0-eindcijfers op het bord.

Brazilië gaat dankzij de ruime zege meteen aan de leiding in de tussenstand van de WK-voorronde in Zuid-Amerika.

De eerste vier plaatsen zich rechtstreeks voor de eindronde in Qatar, de vijfde speelt een barragewedstrijd. Op het vorige WK sneuvelde Brazilië in de kwartfinales tegen België. In 2022 is het exact 20 jaar geleden dat Brazilië voor het laatst wereldkampioen werd.