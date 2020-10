Bottas houdt Mercedes op polepositie in GP van Eifel, Verstappen 3e

Al 10 keer stond er dit seizoen een Mercedes op de polepositie en ook de GP van de Eifel bracht daar geen verandering in. Max Verstappen leek in Q1 en Q2 de Zilverpijlen te kunnen uitdagen, maar in Q3 moest de Nederlander toch weer het hoofd buigen.

In de laatste ronde met tijdopname zoefde Valtteri Bottas naar de eerste startplek. De Fin was 256 duizendsten van een seconde sneller dan zijn ploegmaat Lewis Hamilton.

De Britse wereldkampioen, die dit seizoen al 8 keer op de pole startte, zal de race op de Nürburgring vanop de tweede plek moeten proberen te winnen. Hamilton wil het record van 91 GP-zeges van Michael Schumacher evenaren.

Verstappen moest vrede nemen met de derde plek. Hij was 293 duizendsten trager dan Bottas, die de vorige WK-manche in Sotsji op zijn naam schreef. Charles Leclerc toverde weer een glimlach op de gezichten bij Ferrari met zijn 4e plek in de kwalificaties.