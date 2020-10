"Verwacht geen verrassingen meer, EK niet halen zou ontgoocheling zijn"

Een 4-1-thuiszege tegen Duitsland, de leidersplaats in de groep, en vrijdagavond een zege met forfaitscore tegen Wales: Jacky Mathijssen had zich zijn debuut bij de Belgische beloftenploeg niet mooier durven voorstellen.

Als er dinsdag tegen Moldavië gewonnen wordt, zijn de jonge Duivels zeker van de tweede plaats en maken ze veel kans op een ticket voor het EK. Als ze helemaal zeker willen zijn, moeten ze ook hun laatste match (tegen Bosnië in november) winnen en groepswinnaar worden.

"Ik verwacht geen al te grote verrassingen meer in deze groep. Het zou een zware ontgoocheling zijn moesten we het niet halen. De kwaliteit is voorhanden om nog twee keer te winnen", zei Mathijssen. Dat bewezen zijn spelers ook tegen Wales.

"We hadden op voorhand een ideaal scenario in gedachten en dat werd ook realiteit, ook al werden we geholpen door die vroege strafschop. Het klopt dat ik enkele wissels heb moeten doorvoeren, maar die jongens hebben bewezen er allemaal te staan als het nodig is."