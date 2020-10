Wout van Aert na afgelasting Roubaix: "Extra gemotiveerd voor de Ronde van Vlaanderen"

Wout van Aert zou dit jaar voor de 3e keer aan de start staan van de heroïsche kasseiklassieker. "Dat de koers dit jaar niet kan doorgaan, is natuurlijk een grote teleurstelling", reageert de kopman van Jumbo-Visma. "Roubaix is een van mijn lievelingskoersen, ik had heel hard gewerkt om erg goed aan de start te komen."

"Het wegseizoen zal een week vroeger stoppen voor mij. Veel doelen blijven er niet over. Het is een kleine troost dat ik al mooie overwinningen behaald heb en een mooi seizoen gereden heb.

"De voorbije weken heb ik geïnvesteerd in de komende koersen, dat zal ik niet verloren laten gaan", belooft Van Aert. "Ik ben nu extra gemotiveerd om zondag te presteren in Gent-Wevelgem en volgende week in de Ronde van Vlaanderen."

"Parijs-Roubaix wordt een groot doel in 2021", besluit hij. Twee jaar geleden finishte Van Aert als debutant als 13e op de velodroom, vorig werd hij in een pecheditie 22e.