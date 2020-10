Vertonghen nog onzeker voor clash met Engeland, vochtophoping bij Courtois

Medische staf ziet "positieve signalen" bij Vertonghen

Wat betreft Jan Vertonghen is er nog geen duidelijkheid. De verdediger van Benfica zit met een breuk aan het jukbeen, maar blijft voorlopig wel bij de selectie. "De medische staf is ermee bezig, maar zij hebben toch positieve signalen gezien. We wachten af of hij het duel tegen Engeland haalt", bekende Roberto Martinez donderdagavond in het Koning Boudewijnstadion.

Van Thibaut Courtois is geen spoor meer bij de nationale elf. De doelman van Real zakte woensdag wel nog naar België af, werkte individueel in de fitness, maar bleek niet speelklaar. "Courtois zit met een oedeem (vochtophoping, red) in zijn rechterbeen, niet al te ernstig. Een kwetsuur waarmee je vijf à zeven dagen aan de kant staat, maar de interlands komen dus te vroeg."

Martinez zal meer dan waarschijnlijk Mignolet drie wedstrijden in zeven dagen laten spelen. Het staat nog niet helemaal vast welke doelmannen er zaterdag mee afreizen. "Pas net voor de afreis beslissen we wie er meegaat naar Engeland en IJsland."

De jongens die donderdag in actie kwamen, zullen vandaag niet meer dan een uitlooptraining af te werken krijgen. De groep is dan ook onderverdeeld in een selectie voor de oefeninterland, en de vaste waardes voor de Nations League-duels. Sebastiaan Bornauw, Alexis Saelemaekers en Zinho Vanheusden keren terug naar de beloften.

Tien spelers sloten pas woensdag aan bij de Duivels. Onder meer Thomas Meunier, Axel Witsel, Jason Denayer, Youri Tielemans, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne en Toby Alderweireld kregen van de bondscoach wat extra rust na drukke weken in clubverband en sloten pas woensdag aan in Tubeke.