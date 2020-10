Vanheusden: "Nu ik er eenmaal van heb geproefd, wil ik alleen maar meer"

Saelemaekers: "Tevreden over mijn prestatie, collectief wat minder"

Saelemaekers had ook nog een woordje dank voor zijn ex-club, Anderlecht. "Ik heb mijn hele opleiding bij Anderlecht gekregen en ik ben blij voor alles wat er gebeurd is. Zonder Anderlecht zat ik nu misschien niet waar ik nu ben. Ik bedank hen dan ook voor alles wat ze voor mij gedaan hebben."

"Zoals altijd heb ik het maximum gegeven op het veld en ik ben tevreden over mijn prestatie. Alleen is het spijtig dat het collectief wat minder was. Nu moeten we zien dat we beter spelen tegen de volgende tegenstanders."

"Wat een formidabele ervaring. Van een mooier debuut had ik niet kunnen dromen. Spijtig genoeg zat de zege er niet in", klinkt het bij Saelemaekers na het 1-1-gelijkspel.

Vanheusden: "Nu wil ik alleen maar meer"

"Nu ik er eenmaal van heb geproefd, wil ik alleen maar meer. Achteraan deden we het volgens mij echt wel goed. We waren heel geconcentreerd tegen Zaha en co. De trainer had ons ook goed gebriefd."

"Ik ben echt heel tevreden over mijn debuut. Het kan natuurlijk altijd beter, we misten nog wat automatismen. Ik ben enorm fier en zal deze dag nooit meer vergeten."

Batshuayi: "Hoop dat de jongens zich konden amuseren"

"Het deed me goed om weer hier te spelen voor de supporters, ookal waren ze er niet allemaal bij", zegt Batshuayi. "Het is beter dan niets. Dat we niet konden winnen voor hen, is mijn grootste frustratie vanavond."

"Het was de eerste match voor de jonge spelers en het is frustrerend dat we niet wonnen. Dat had goed geweest voor de jongens. Maar ik hoop dat ze zich ook konden amuseren. Nu werken we toe naar de volgende matchen. Geen vriendschappelijke, maar belangrijke wedstrijden"

Batshuayi scoorde zijn 19e interlandgoal in 31 wedstrijden. Mooie cijfers. Zullen we voor zijn 20e doelpunt iets speciaals te zien krijgen? "Neen, daar denk ik niet aan. Ik wil gewoon efficiënt zijn en winnen met de ploeg. Dat is mijn job."