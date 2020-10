UCI opent disciplinair onderzoek naar seksuele intimidatie door Belgische ploegmanager

De seksuele intimidatie zou in 2018 hebben plaatsgevonden. Sicot reed toen voor Doltcini-Van Eyck, Bracke was er sportdirecteur. De zaak werd op 24 september overgemaakt aan de disciplinaire commissie van de UCI. En de ethische commissie van de UCI kwam na klachten van twee rensters tot de conclusie dat er wel degelijk overtredingen op de ethische code van de UCI werden begaan. De identiteit van de tweede renster is onbekend.

Sicot is momenteel geschorst na een positieve test op EPO op 27 juni 2019 tijdens de Franse kampioenschappen. Ze schreeuwde eerst haar onschuld uit, maar bekende op 8 maart van dit jaar alsnog haar dopinggebruik. Ze deed het naar eigen zeggen in de hoop het vertrouwen van haar sportdirecteur terug te winnen. Ze vertelde ook dat ze Bracke sinds oktober 2018 foto's in lingerie stuurde. Die had haar daarom gevraagd om zo haar fysieke gesteldheid en gewicht te kunnen controleren.

Doltcini-Van Eyck en Bracke zelf ontkenden elke intentie van seksueel misbruik.