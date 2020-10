Stad wil stadionplannen van Club en Cercle redden: "We passen de plannen aan"

Als er dan niemand in beroep gaat, zouden de plannen kunnen doorgaan en kunnen we het stadiondossier eindelijk afsluiten.

"De punten die de Raad van State aanhaalde om het dossier te vernietigen, zullen wij aanpassen", zegt burgemeester De fauw.

Zo was de parking te groot uitgetekend volgens de Raad van State. "Aangezien enkel Cercle er zal voetballen, zullen er minder parkeerplaatsen nodig zijn. Ook zullen we zorgen voor meerlagige parking."

Voorts was ook de onzorgvuldigheid in ruimtegebruik een belangrijk struikelblok. "We hebben beslist om op de Blankenbergse Steenweg enkel de oefenvelden van Cercle te plaatsen. Voor de oefenvelden van Club Brugge zoeken we een andere oplossing, eventueel bij bestaande sportcentra in de stad."

Volgende week zal de Vlaamse overheid het remediëringsbesluit vaststellen. "Als er dan niemand in beroep gaat, zouden de plannen kunnen doorgaan en kunnen we het stadiondossier eindelijk afsluiten." Dat zal als muziek in de oren klinken van zowel Club als Cercle Brugge.