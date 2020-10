Ronde van Vlaanderen, Gent-Wevelgem en Scheldeprijs zijn niet in gevaar

In Frankrijk heeft organisator ASO Parijs-Roubaix moeten schrappen, in ons land wordt er de komende dagen wel gekoerst.

"Wij zien niet in waarom de Ronde van Vlaanderen, Gent-Wevelgem of de Scheldeprijs niet kunnen doorgaan", reageert Tomas van Den Spiegel. "Vandaag is er geen enkele reden om in ons land de koers te verbieden."

"We werken nu al maanden met de autoriteiten samen om alles zo veilig mogelijk te kunnen organiseren. En dat lukt ons."

"Ik denk ook dat het publiek de boodschap ondertussen wel al heel duidelijk heeft begrepen. We vragen iedereen om de koers op een scherm te volgen."

Waar in het verleden er gefeest werd van in Antwerpen tot in Oudenaarde, is er nu geen plaats voor festiviteiten. "De start- en aankomstzone zijn verboden voor het publiek", benadrukt Van den Spiegel. "Alle hellingen en kasseizones worden sowieso afgesloten. Ook daar mag geen publiek staan."

"Wie langs het parcours woont, mag op zijn oprit of vanuit de tuin kijken, maar dan wel met een mondmasker op", geeft de organisator nog mee.