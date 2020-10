Renaat Schotte over Peter Sagan: "Why so serious? Dat is de nagel op de kop"

Het gaat dus over details, over die halve procentjes die hij mist en na verloop van tijd lijkt dat een vloek te worden.

Hij verloor dinsdag een millimetersprint tegen Arnaud Démare: dat is kop of munt. De Fransman had daardoor gisteren zeer veel vertrouwen en denkt dan dat hij eigenlijk niet kan verliezen. Wat hij ook niet deed.

VIDEO: de 5e rit in de Tour van 2019, voorlopig de laatste zege van Peter Sagan

"Op een goeie dag kunnen de puzzelstukjes in elkaar vallen"

Dat kan bij zijn debuut in deze Giro ook nog altijd gebeuren, bijvoorbeeld in een etappe waar je het minder of niet verwacht. Op een goeie dag kunnen de puzzelstukjes in elkaar vallen.

Al kan hij natuurlijk wel een gat op zijn palmares opvullen, want elke renner wil etappes winnen in de 3 grote rondes.

Dat valt bij renners vanaf een bepaalde leeftijd altijd op. Ze denken na. Het is ergens normaal dat hij niet meer alle risico's neemt voor een etappe in de Giro, zeker met zijn erelijst.

Sagan gisteren bij de start: "Waar zou ik gefrustreerd over moeten zijn?"

"Hij is misschien wel het slachtoffer van zijn eigen status"

Ik zie hier alleszins een superontspannen Peter Sagan, op een gezonde manier. Het is niet gespeeld. Hij glijdt eigenlijk comfortabel door deze Ronde van Italië. Ik heb zelfs het gevoel dat hij zich amuseert.

Ja, hij wacht nu al heel lang op een zege, maar daar zit ook de coronapauze tussen. Hij wordt er altijd op afgerekend, maar in elke carrière kom je wel zo'n periode van droogte tegen.

Het heeft bij hem eigenlijk nog lang geduurd voor hij zo'n periode zonder zege heeft gehad.

De Grote Sagan is zeker nog niet weg. Het wordt makkelijk gezegd dat hij het laat lopen, maar we kunnen ons echt niet voorstellen wat het betekent om een ster te zijn. Dat is hij in de wielersport, misschien wel de enige mondiale ster.

Daar komt zoveel bij kijken. Hij is veel meer dan een renner. Misschien eist dat ook een tol, wat ergens menselijk zou zijn. Het slachtoffer van zijn eigen status, dat kan de essentie zijn.

Maar Sagan blijft Sagan. Hij is niet echt bezig met wat de buitenwereld denkt. Winnen was triviaal geworden, verliezen is dat nu zeker ook.

Dat hangt samen met zijn persoonlijkheid. Die slogan "Why so serious?" is de nagel op de kop. Dat meent hij echt. Waarom moet alles negatief geanalyseerd worden? Dat glijdt van hem af.