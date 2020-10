Ploegmaat Sinkeldam over "oppermachtige" Démare: "Hij straalt rust uit"

"Dit jaar is Arnaud echt een stuk beter dan de afgelopen jaren. Gelukkig maar", lacht Ramon Sinkeldam bij onze reporter in de Giro.

"Vorig jaar was een beetje teleurstellend, maar dit jaar haalt hij weer zijn oude niveau. Hij is op de beklimmingen en in de sprints momenteel best wel oppermachtig."

"Hij is zonder stress naar deze Giro gekomen, want hij had al 10 zeges in zijn zak. Geen WorldTour-koersen, maar er zaten toch mooie zeges bij."

"Gisteren won hij die sprint 100 procent op vertrouwen. De afgelopen jaren was hij vaak tweede of werd hij met enkele centimeters geklopt. Nu valt alles op zijn plek."

Bij het uitbreken van de coronapandemie zaten Sinkeldam en Démare in de UAE Tour. Daar zaten ze een tijdje gegijzeld in hun hotelkamer. Werd daar de kiem gelegd voor dit succes?

"Nou, ik heb hier nog niet veel bijgedragen aan zijn zeges", relativeert de Nederlander.

"Het was vervelend dat we daar als een van de weinige teams een tijd vastzaten, maar kort daarna was dat voor de hele wereld zo en was het niet zo erg."

"Arnaud heeft toen ook nog eens zijn pols gebroken en misschien heeft die extra rust in maart hem goed gedaan. Hij zit gewoon goed in zijn vel."

"Het klikt goed met hem", besluit de Nederlanse roommate van de Franse kampioen. "Dat wil niet zeggen dat ik de reden ben. Arnaud straalt gewoon heel veel rust uit."