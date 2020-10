Naesen: "Zou misschien onrechtvaardig zijn om Parijs-Roubaix wel te laten doorgaan"

"Ik had dit wel een beetje voelen aankomen", reageert Oliver Naesen op het nieuws over Parijs-Roubaix. "In een Franse ploeg is er toch iets meer voeling met wat er in de Franse media gezegd en geschreven wordt. Het zag er al eventjes slecht uit."

"Het gaat echt niet goed met de coronacijfers in Parijs. Elk land en elke regio heeft zijn eigen regels. Er is daar ook een code rood zoals bij ons, maar dan is er ook nog "code rood plus". Daar zitten ze nu in. Dan wordt het wel moeilijk om er te koersen. Het zou misschien zelfs onrechtvaardig om enerzijds een koers te organiseren en anderzijds het sociale leven volledig stil te leggen. Ik heb veel begrip voor de organisatie."

"Ik wou er graag presteren want het is toch de grootste voorjaarsklassieker. Zeker in het buitenland is Parijs-Roubaix de eendagskoers met het meeste aanzien. Het is doodzonde. Voor mij en voor alle deelnemers. Het is wat het is."

Al zag Naesen toch nog een ander probleem voor Parijs-Roubaix: de staat van het parcours. "In het voorjaar zijn de kasseien vuil, maar niet zoals nu. Er lag 10 centimeter modder op. Daar kan je niet met een koersfiets over. Of ze dat zouden poetsen? Ik denk dat ze het graag zo gehouden hadden voor een mooie koers."