Michel Wuyts: "Afgelasting Roubaix mede door gedrag van publiek in de Tour"

Michel Wuyts vindt het doodjammer dat Parijs-Roubaix wordt afgelast. "Dat er een schoon stukje koers wordt weggesneden, dat is keihard", zegt hij. Toch is onze wielercommentator niet verrast door het nieuws en begrijpt hij helemaal waarom de helleklassieker dit jaar geschrapt wordt.

"Het was een bevestiging van een vrees", opent Michel Wuyts zijn betoog over de afgelasting van Parijs-Roubaix. "Ik had nog geen signalen opgevangen, maar als je de actualiteit volgt en je kijkt buiten de landsgrenzen, dan voelde je al dat drastische maatregelen niet konden uitblijven." De organisatie verwijst voor de afgelasting naar de beslissing van de overheid om een maximaal waarschuwingsniveau te laten gelden voor de noord-Franse metropool Rijsel. "De situatie in Frankrijk is de voorbije weken prangender geworden, vooral in het noorden van het land. De regio rond Rijsel is een van de meest aangetaste regio's. Men is er in hoogste staat van paraatheid."

Over de gedragingen van het publiek in de Tour

"Parijs-Roubaix is de meest gewaardeerde eendagswedstrijd over de hele wereld. Ik ben er zeker van dat organisator ASO er alles aan gedaan heeft om de wedstrijd door te laten gaan." "Het totaalbeeld van Parijs-Roubaix is er eentje van rijden op kasseien door de velden in de open natuur, waar er schijnbaar geen gevaar is. Samen met een ingreep op de piste in Roubaix en op Carrefour de l’Arbre zou dat mogelijkheden geboden hebben." "Maar men is gebotst op de kracht van de tweede COVID-19-golf. De code is donkerrood geworden in het noorden van Frankrijk. En ik vermoed dat ASO ook rekening heeft gehouden met de ongelukkige gedragingen van het publiek in de Tour. De discipline erin stampen is blijkbaar moeilijk, zal men gedacht hebben. Die 2 dingen samen heeft hen doen beslissen om het af te gelasten."

"Voor een type als Yves Lampaert is dit een mokerslag"

Renners die in volle voorbereiding waren op Roubaix, pinkten vandaag een traantje weg op sociale media. Maar voor wie is dit nu echt doodjammer? "Je zou globaal kunnen zeggen voor mannen van 73 kilogram en meer. Tot dusver zijn lichtgewichten zeer goed bediend geweest. Die hebben hun hoogtepunt al achter de rug. Kijk maar naar het afhaken van bijvoorbeeld Pogacar en Hirschi." "Maar voor de lichte vrachtwagens moest het hoogtepunt nog komen. Voor hen wordt nu een monument weggehakt. Als de Ronde doorgaat, dan zal het drummen worden om die te winnen. Dat wordt een race met enorm veel inzet."

Dit is doodjammer voor mannen van 73 kilogram en meer. Lichtgewichten hebben hun hoogtepunt al achter de rug.

"Ik denk dat iedereen uitkeek naar een duel Van Aert-Van der Poel. Ik maakte mij ook sterk dat dit het duel zou worden vanaf Carrefour de l'Arbre. Met twee wegrijden kan namelijk op kasseien als je een meerwaarde hebt."



"Ik was in de Ronde van Frankrijk en BinckBank Tour ook onder de indruk van Soren Kragh Andersen. Die heeft een enorme stap gezet en behoort tot de top 5 als het gaat over allrounders. Mads Pedersen kwam na het afgeven van zijn wereldtrui in een nog scherpere gedaante terug. Ik ging er ook van uit dat Yves Lampaert net op tijd op snee zou zijn in de wedstrijd waar hij het meeste van houdt." "Voor een type als Lampaert is dit een mokerslag. Want hoeveel kansen krijg je? Niet elke kans wordt altijd ingevuld. Vraag het maar aan Sep Vanmacke, als je weer valt in het zicht van je klassieke afspraken. Niet iedere kans wordt een opportuniteit." "Ik merk wel een goede houding bij de renners. Ze kijken vooruit, maar niet te ver vooruit. Hun eerste betrachting is de volgende wedstrijd. Ik vind dat Wout van Aert het goed formuleert: “Ik wil in eerste instantie een goede Gent-Wevelgem neerzetten", zegt hij. Dat is de goede spirit."

Alles op de Ronde van Vlaanderen

"Dat er een schoon stukje koers wordt weggesneden, dat is keihard", besluit Michel Wuyts. "Ik had er een aparte dimensie aan gegeven. Je ging naar Roubaix met de gedachte dat er de overgang zou zijn van de semi-cross Roubaix naar het veldrijden. Het zou een natuurlijke overgang geweest zijn."

De Ronde van Vlaanderen moet nu het laatste doel worden voor de klassieke renners. Maar gaat die zeker door? Michel Wuyts is hoopvol maar realistisch tegelijk: "Laat ons hopen dat de campagne van Flanders Classics om de koers van thuis te volgen zijn vruchten afwerpt." "Maar hoe verder de datum in de toekomst ligt, hoe meer er nog kan gebeuren. Veel zal afhangen van de toename van negatieve cijfers." "Het vergt moed om door te laten gaan en die heeft men wel. Ik wil niet aan doemdenken doen, maar ik wil voldoende voor realisme pleiten. Ik houd er rekening mee dat er nog meer zal worden afgelast, maar ik hoop tot en met de Ronde mijn werk te kunnen doen."