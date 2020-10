Messi zet penalty om in WK-voorronde, Chili beschuldigt Uruguay van diefstal

Argentinië - Ecuador 1-0

De Argentijnen begonnen hun WK-campagne in een leeg Bombonera-stadion in Buenos Aires. Al vroeg in de wedstrijd scoorde aanvoerder Lionel Messi vanaf de strafschopstip.

Daar bleef het ook bij. Argentinië, met ook Inter-spits Lautaro Martinez tussen de lijnen, slaagde er niet in om de score uit te breiden. Tegen een pover Ecuador hoefde dat ook niet, de 1-0 van Messi en zijn ploegmaats kwam nooit in gevaar.

"Het was belangrijk om de voorronde met een zege te openen", zei Messi. "We hadden liever een hoger niveau aangeboden, maar het was al bijna een jaar geleden dat we nog samenspeelden. De zenuwen speelden ons wat parten."

Volgende week speelt Argentinië op grote hoogte in en tegen Bolivia.