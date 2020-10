Kijk straks naar een modderig WK: "Valpartijen en schuivers zullen we sowieso zien"

Zaterdag kan u live kijken naar het WK mountainbike in Oostenrijk. Sporza belde met bondscoach Filip Meirhaeghe voor een vooruitblik. "Het wordt heel lastig", voorspelt hij. "De renners zullen water op hun derailleurs moeten spuiten in de materiaalpost."

Modderig parcours: "Water op de derailleurs spuiten in materiaalpost"

Zaterdag kunt u bij Sporza naar de livestream van het WK mountainbike kijken. Om 12.15u streamen we de wedstrijd voor vrouwen (met Githa Michiels) uit. Om 14.45u is het aan de mannen (met Kevin Panhuyzen en Pierre De Froidmont). Vooruitblikken doen we met Filip Meirhaeghe, de zilveren medaille van de Spelen van 2000 in Sidney en zelf wereldkampioen in 2003. "Het is modderig, maar sinds gisteren en vandaag ligt het er wat droger bij. Maar het plakt, glijdt en het is moeilijk rijden. Ze hebben er ook net een stuk uitgehaald waar de renners gisteren moesten lopen. Maar als het weer blijft zoals het nu is, zal alles wel berijdbaar zijn." "Maar er zijn diepe sporen en wortels die blootgereden zijn. Dat maakt het extra moeilijk. Valpartijen en schuivers zullen we morgen sowieso zien. Ze voorspellen ook regen, het zal spiegelglad zijn. Er zal door de plakkende modder veel mechanische pech zijn. Dat zou bepalend kunnen zijn. Renners zullen in de materiaalpost drinkbussen met water krijgen om hun derailleurs weer goed te laten lopen." "We waren met Githa (Michiels, red) het parcours aan het verkennen. Op een bepaald moment ligt haar ketting eraf en we kregen ze er weer op. Maar ze viel er telkens weer af. Dat kwam door de keitjes die tussen de ketting en het tandwiel zaten. Die keien liggen hier om alles wat beter berijdbaar te maken. Maar die pech kan iedereen overkomen."

Wie doorbreekt Schurter-hegemonie?

Wie morgen wint bij de mannen schrijft sowieso een stukje geschiedenis. Is het Schurter, dan wordt het een 6e titel op een rij, anders is het een nieuwe kampioen die de hegemonie doorbreekt. We kijken dan naar mannen als Henrique Avancini en Milan Vader. "Vader rijdt goed. Maar je hebt ook Mathias Fluckiger en Gerhard Kerschbaumer, die ook goed zullen zijn. Ik heb Avancini zelfs zien oefenen in de materiaalpost om water op zijn derailleur te spuiten. Ze zijn er allemaal zwaar mee bezig, ze weten dat het een cruciaal punt is." "Maar als het morgen veel regent, zal er wat minder blijven plakken op het materiaal. Aan de andere kant zal het dan weer gladder worden. Een ideaal parcours zal het alleszins niet worden." Schurter zelf lijkt een minder seizoen te beleven, wat ook tijdens de wereldbekers merkbaar was. "Hij begint ook wat op leeftijd te komen en op een bepaald moment komen de jonge gasten kloppen op de deur", verklaart Meirhaeghe. "Dat moment is nu aangebroken." "Maar hij is zeker niet afgeschreven. Door het modderige parcours is het technischer. Op gebied van techniek zijn er weinigen die beter zijn dan Schurter."

Wat mogen we verwachten van de Belgen?

Wat mogen we verwachten van de Belgen? "We hebben Pierre De Froidmont mee, die nu tweedejaars elite is. Ik zou het mooi vinden mocht hij top 25 rijden. Top 20 na een superkoers. Maar de laatste twee wereldbekers reed hij niet zo goed en de grote modderspecialist is hij niet." "Bij de vrouwen maakt modderspecialiste Jolanda Neff een grote kans op winst. Ook Pauline Ferrand-Prévot reed hier mooi technisch rond. Het wordt een zware koers. Ik zou Githa Michiels tussen de 15e en 20e plek plaatsen. In die omstandigheden mogen we niet meer verwachten, met al die modder. Top 15 zou super zijn." Is er een generatie Belgen op komst die zich kan meten met de top? "Een zeer goede vraag. Maar moeilijk om te beantwoorden. Met Jens Schuermans hebben we het meeste kans, maar hij revalideert na een knieblessure." "Vorig jaar leverden we ook de Europese kampioen bij de juniores, Lukas Maleszswki. Die is dit jaar belofte. Als je dat kan, kan je serieus met de fiets rijden. Hoe hij zal evolueren, zullen we de komende jaren zien." Malezsewski werd gisteren 34e.

Thibau Nys mag gerust eens komen proberen, maar dan is het eerst zoals de andere renners meegaan naar internationale koersen, waar ze hun selecties moeten verdienen. Filip Meirhaeghe

Had Mathieu van der Poel niet mooi op het WK gestaan, met zijn capaciteiten? "Ja, maar dat zou niet veel uitmaken. De moeilijkheidsgraad ligt toch vooral in de bochten met de wortels en de sporen. Met je veldrittechniek kan je hier niet veel komen doen." "Maar Van der Poel heeft ook MTB-techniek. Hij zou hier natuurlijk een grote kandidaat geweest zijn. Maar als je er niet bent, kan je geen wereldkampioen worden. Dan wordt er ook niet over gesproken." En wat met Thibau Nys? "Ik heb hem nog niet met de mountainbike op moeilijke parcours zien rijden, maar wat hij doet, vind ik wel goed. Qua techniek op de mountainbike moet dat ook zeker goed zitten. We werken graag met de jeugd, ik zie ze ook graag komen. Hoe meer, hoe liever."

"Thibau mag gerust eens komen proberen, maar dan is het eerst zoals de andere renners meegaan naar internationale koersen, waar ze hun selecties moeten verdienen. Iemand zomaar kiezen uit een andere sport, dat doe ik niet."

"WK e-MTB? Een meerwaarde was het niet"