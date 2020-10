Het rommelt bij Anderlecht: aandeelhouder Beerlandt verlaat Raad van Bestuur

Een van die kleinere aandeelhouders is Johan Beerlandt. Uit onvrede met de gang van zaken binnen de club wil hij niet langer zetelen in de Raad van Bestuur.

Door de donkerrode financiële cijfers - de voorbije 2 seizoenen zou Anderlecht maar liefst 60 miljoen euro verlies geleden hebben - wil Anderlecht een kapitaalsverhoging doen. Maar dat is niet naar de zin van de kleinere aandeelhouders.

In een communiqué geeft Beerlandt een verklaring voor zijn beslissing. "Het is niet mijn ambitie om lid te zijn van een Raad van Bestuur waar alleen dictaten van de meerderheidsaandeelhouder moeten geregulariseerd worden zonder enige inspraak van de overige bestuurders."

"Wanneer deze meerderheidsaandeelhouder en de door hem aangestelde directieleden er ook nog op aansturen om de voorliggende financiële situatie door alle aandeelhouders (inclusief mezelf) te doen dragen, dan kan ik niet anders dan beslissen om mij terug te trekken als bestuurder."

Beerlandt, die in 2017 mede-kandidaat was om Anderlecht over te nemen van Roger Vanden Stock, benadrukt dat hij Anderlecht nog altijd een warm hart toedraagt. "De wijze waarop het beleid de jongste tijd werd gevoerd, maakt dat ik beslist heb afscheid te nemen als bestuurder."