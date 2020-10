Ex-wereldkampioen Jeffrey Herlings blaast weer zijn seizoen af

Na zijn topseizoen in 2018 waarin hij 17 grand prixs won, kende Jeffrey Herlings veel pech. Net als vorig jaar speelt een voetblessure hem parten. Volgende week gaat de Nederlander onder het mes.

Herlings begon goed aan het seizoen met 4 zeges in de 6 crossen, maar vorige maand maakte hij een zware val op training in Italië. Daarbij liep de KTM-crosser breukjes op in 3 nek- en rugwervels. De Nederlander mocht meteen een kruis maken over zijn titelambities.

Op Instagram schrijft Herlings dat de val werd veroorzaakt door pijn aan zijn voet. "Ik moest mijn voet anders plaatsen omdat ik altijd pijn voelde. Daarom maakte ik een tuimeling en viel op mijn nek. De nek- en rugblessures zijn overigens volledig achter de rug", schrijft hij.

"De voorbije twee jaar zijn lastig geweest", gaat Herlings voort. "Door mijn voet kon ik niet op topniveau presteren. Maar dit kan rechtgezet worden en een er lonkt een mooie toekomst."



Dit weekend staat de GP van Spanje op het programma, volgende week beginnen de crossers aan een drieluik in Lommel: de GP van Vlaanderen (18/10), de GP van Limburg (21/10) en de GP van Lommel (25/10).